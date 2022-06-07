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Министр иностранных дел РФ находится с визитом в Турции

Министр иностранных дел РФ находится с визитом в Турции Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник прибыл с официальным визитом в Анкару.
В регионе
7 июня 2022 г. 20:18
Министр иностранных дел РФ находится с визитом в Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник прибыл с официальным визитом в Анкару.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

8 июня у главы российского внешнеполитического ведомства запланированы переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Министры планируют обсудить ситуацию вокруг Украины, сирийское, ливийское и карабахское урегулирование, а также обстановку на Балканах, в Афганистане и Центральной Азии.

Кроме того, Лавров и Чавушоглу обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества в условиях западных санкций в отношении России.

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