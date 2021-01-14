Глава МИД Ирана посетит Москву в январе

Ранее ожидалось, что визит состоится в ноябре

Визит в Москву министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа состоится в январе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Затронув тему возможного проведения конференции для обсуждения коллективной безопасности стран Персидского залива, Лавров подчеркнул, что в Москве понимают, что "Саудовская Аравия озабочена <...> конкретными действиями Ирана в тех или иных странах региона". "Мы сегодня говорили, что та конференция, которую мы предлагали провести для обсуждения концепция коллективной безопасности в заливе, вполне может в свою повестку дня включить все эти вопросы, равно как и озабоченность других участников, в том числе Ирана", - добавил он.

Ранее ожидалось, что визит главы МИД Ирана в Москву состоится в ноябре. Однако он был перенесен. Тогда в МИД Ирана уточнили, что перенос визита Зарифа в РФ связан с внеочередной программой правительства Ирана по проведению бюджетных заседаний, при которых обязательно присутствие всех министров.