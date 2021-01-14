О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД Ирана посетит Москву в январе

Глава МИД Ирана посетит Москву в январе Ранее ожидалось, что визит состоится в ноябре
В регионе
14 января 2021 г. 16:24
Глава МИД Ирана посетит Москву в январе
Мохаммад Джавад Зариф

Визит в Москву министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа состоится в январе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Затронув тему возможного проведения конференции для обсуждения коллективной безопасности стран Персидского залива, Лавров подчеркнул, что в Москве понимают, что "Саудовская Аравия озабочена <...> конкретными действиями Ирана в тех или иных странах региона". "Мы сегодня говорили, что та конференция, которую мы предлагали провести для обсуждения концепция коллективной безопасности в заливе, вполне может в свою повестку дня включить все эти вопросы, равно как и озабоченность других участников, в том числе Ирана", - добавил он.

Ранее ожидалось, что визит главы МИД Ирана в Москву состоится в ноябре. Однако он был перенесен. Тогда в МИД Ирана уточнили, что перенос визита Зарифа в РФ связан с внеочередной программой правительства Ирана по проведению бюджетных заседаний, при которых обязательно присутствие всех министров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
В Азербайджане закрылся офис германского банка KfW
14 января 2021 г. 11:36
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
13 января 2021 г. 15:03
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
Казахстанский депутат-азербайджанец: Ильхам Алиев сделал все, чтобы решить карабахскую проблему
13 января 2021 г. 12:51
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
Изменилась организационная структура Azalternativenergy
9 января 2021 г. 15:42
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне
9 января 2021 г. 10:03
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
Коротченко: События в Вашингтоне имеют с демократией очень мало общего
7 января 2021 г. 16:51
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
7 января 2021 г. 16:30
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
Махир Мамедов: Успех Теймура Раджабова – политическая победа
4 января 2021 г. 12:51
Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi