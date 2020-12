Министр иностранных дел Ирана осудил действия США и поддержал Турцию

"Мы решительно осуждаем последние санкции США против Турции и поддерживаем турецкий народ и правительство".

Об этом написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter.

"США снова демонстрируют склонность к санкциям и неуважение к международному праву", - подчеркнул он.