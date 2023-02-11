Глава МИД Азербайджана прибыл в Кахраманмараш

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в Кахраманмараш в связи с землетрясением в Турции.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл в Кахраманмараш.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, самолет, доставивший министра в Турцию, приземлился в аэропорту города.

Главы МИД Азербайджана и Турции планируют провести в Кахраманмараше пресс-конференцию.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. После сильных подземных толчков в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Толчки также ощущались в Ливане, Кипре, Ираке, Израиле, Иордании, Иране и Египте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.