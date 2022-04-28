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Министр: Грузия продолжит работу с Азербайджаном для максимальной загрузки Среднего коридора

Министр: Грузия продолжит работу с Азербайджаном для максимальной загрузки Среднего коридора "Грузия продолжит детальные обсуждения и работу с Азербайджаном, Казахстаном и Турцией для обеспечения конкурентоспособности и максимальной загрузки Среднего коридора”.
В регионе
28 апреля 2022 г. 19:51
Министр: Грузия продолжит работу с Азербайджаном для максимальной загрузки Среднего коридора

"Грузия продолжит детальные обсуждения и работу с Азербайджаном, Казахстаном и Турцией для обеспечения конкурентоспособности и максимальной загрузки Среднего коридора”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на встрече с министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбеком Ускенбаевым.

Министр уделил особое внимание углублению не только двустороннего, но и регионального сотрудничества. Он отметил, что Казахстан играет важную связующую роль между Европой и Азией, и через его территорию ежегодно перевозится более миллиона контейнеров.

Завтра в Тбилиси пройдет заседание грузино-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Gürcüstan Orta dəhlizin maksimum yüklənməsi üçün Azərbaycanla işi davam etdirəcək”

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