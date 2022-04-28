Министр: Грузия продолжит работу с Азербайджаном для максимальной загрузки Среднего коридора

"Грузия продолжит детальные обсуждения и работу с Азербайджаном, Казахстаном и Турцией для обеспечения конкурентоспособности и максимальной загрузки Среднего коридора”.

"Грузия продолжит детальные обсуждения и работу с Азербайджаном, Казахстаном и Турцией для обеспечения конкурентоспособности и максимальной загрузки Среднего коридора”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на встрече с министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбеком Ускенбаевым.

Министр уделил особое внимание углублению не только двустороннего, но и регионального сотрудничества. Он отметил, что Казахстан играет важную связующую роль между Европой и Азией, и через его территорию ежегодно перевозится более миллиона контейнеров.

Завтра в Тбилиси пройдет заседание грузино-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.