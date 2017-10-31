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    Министр финансов: В Армении будут повышаться налоги и цены на товары

    Армянские СМИ: Единственное, что регистрирует стабильный рост – это миграция

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В ближайшие три года в Армении не будет повышения пенсий и зарплат, вместо этого постоянно будут увеличиваться налоги и цены на товары. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак" со ссылкой на министра финансов Армении Вардана Арамяна. 

    "Однако Арамян обещает, что в ближайшие годы в Армении будет фиксироваться 4-5% экономический рост, они сейчас заняты созданием предпосылок. Остается, чтобы до создания этих предпосылок кроме Арамяна и Карапетяна в стране еще кто-то остался, поскольку единственное, что в результате деятельности Арамяна и его руководителя Карена Карапетяна регистрирует стабильный рост – это миграция", -  пишет  издание.

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