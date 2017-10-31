Министр финансов: В Армении будут повышаться налоги и цены на товары

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В ближайшие три года в Армении не будет повышения пенсий и зарплат, вместо этого постоянно будут увеличиваться налоги и цены на товары. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак" со ссылкой на министра финансов Армении Вардана Арамяна.

"Однако Арамян обещает, что в ближайшие годы в Армении будет фиксироваться 4-5% экономический рост, они сейчас заняты созданием предпосылок. Остается, чтобы до создания этих предпосылок кроме Арамяна и Карапетяна в стране еще кто-то остался, поскольку единственное, что в результате деятельности Арамяна и его руководителя Карена Карапетяна регистрирует стабильный рост – это миграция", - пишет издание.