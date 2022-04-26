Министр финансов: Украине нужно по 5 млрд долларов в месяц для покрытия расходов

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ищет в общей сложности не менее 5 миллиардов долларов США в месяц в виде международной помощи для покрытия расходов страны.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ищет в общей сложности не менее 5 миллиардов долларов США в месяц в виде международной помощи для покрытия расходов страны.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post .

Выступая в Вашингтоне на встречах с высокопоставленными официальными лицами США, министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что Украина рассчитывает получать от США по 2 миллиарда долларов в месяц на покрытие неотложных расходов в апреле, мае и июне. Всего стране нужно не менее 5 миллиардов в месяц.

"Нам нужно восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну", - сказал Марченко в интервью изданию.

По словам министра, эти средства необходимы, чтобы продолжать выплачивать пенсии, зарплаты работникам здравоохранения и образования и другие гуманитарные нужды. Украина могла бы напечатать больше денег, чтобы покрыть некоторые из этих расходов, но это привело бы к скачку инфляции.