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Министр финансов Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом

Министр финансов Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом Министр финансов Германии Кристиан Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом для проведения политических переговоров.
В регионе
14 августа 2023 г. 10:05
Министр финансов Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом

Министр финансов Германии Кристиан Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом для проведения политических переговоров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

Подробности пока не приводятся. Это первый визит главы Минфина и председателя Свободной демократической партии Германии в Украину с начала боевых действий в стране. До него Киев посещали, в частности, канцлер Олаф Шольц, глава МИД Анналена Бербок, министр обороны Борис Писториус.

Германия с 2022 года оказала Украине прямую финансовую помощь в размере примерно 1,5 млрд евро. Кроме того, напомнило DPA, Федеративная республика и другие кредиторы в июле 2022 года заявили, что дадут отсрочку Украине для погашения задолженности. В марте этого года долговой мораторий для Киева был продлен до 2027 года.

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