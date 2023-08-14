Министр финансов Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом

Министр финансов Германии Кристиан Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом для проведения политических переговоров.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер прибыл в Киев с необъявленным визитом для проведения политических переговоров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

Подробности пока не приводятся. Это первый визит главы Минфина и председателя Свободной демократической партии Германии в Украину с начала боевых действий в стране. До него Киев посещали, в частности, канцлер Олаф Шольц, глава МИД Анналена Бербок, министр обороны Борис Писториус.

Германия с 2022 года оказала Украине прямую финансовую помощь в размере примерно 1,5 млрд евро. Кроме того, напомнило DPA, Федеративная республика и другие кредиторы в июле 2022 года заявили, что дадут отсрочку Украине для погашения задолженности. В марте этого года долговой мораторий для Киева был продлен до 2027 года.