Министр: В Армении проживают 22 тыс. сирийских армян

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В этом году в Армению переехали еще 516 сирийских армян. На данный момент в Армении проживают 22 тыс. сирийских армян. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции заявила министр диаспоры Армении Грануш Акопян.

По ее словам, только в декабре в Армению переехали 27, а в прошлом месяце – 50 сирийских армян. "В этом году 18 тыс. сирийских армян получили гражданство Армении, 1800 – вид на жительство, 300 сирийских армян – статус беженца", - отметила Акопян. Сейчас в Армении, продолжила министр, проживают 22 тыс. сирийских армян.