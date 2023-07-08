О нас

Министр энергетики Украины сообщил о повреждении половины инфраструктуры

Министр энергетики Украины сообщил о повреждении половины инфраструктуры С 10 октября 2022-го по 9 марта 2023-го в стране зафиксировали 271 удар по объектам критической инфраструктуры, половина всей энергосистемы Украины, включая генерацию и систему передачи, повреждена.
В регионе
8 июля 2023 г. 23:58
Министр энергетики Украины сообщил о повреждении половины инфраструктуры

С 10 октября 2022-го по 9 марта 2023-го в стране зафиксировали 271 удар по объектам критической инфраструктуры, половина всей энергосистемы Украины, включая генерацию и систему передачи, повреждена.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"К сожалению, есть объекты, которые уничтожены полностью и не подлежат восстановлению", - сказал глава Минэнерго.

Он добавил, что сейчас ведомство проводит самую масштабную ремонтную кампанию за всю историю страны. "Потому что масштаб разрушений огромный, и у нас есть задача максимально восстановиться к следующему отопительному сезону", - пояснил министр.

Всемирный банк оценил убытки энергетики Украины в $11 млрд. При этом Герман Галущенко указал, что эта цифра "ежедневно увеличивается". "Важно восстанавливать быстро генерирующие объекты и подстанции. Восстановление должно происходить по современным технологиям, чтобы обеспечить надежную генерацию электроэнергии с учетом военных рисков и защиты объектов инфраструктуры", - подытожил он.

Напомним, что Россия наносит удары по украинским объектам критической инфраструктуры с 10 октября 2022-го. В связи с этим Украина столкнулась с перебоями в энергоснабжении. Нанесенный электроэнергетике ущерб составляет порядка $6,5 млрд, а АЭС — около $770 млн.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın energetika naziri ölkədəki infrastrukturun yarısının zədələndiyini açıqlayıb

Самое читаемое

В Украине погиб американский доброволец
В Украине погиб американский доброволец
3 июля 2023 г. 03:17
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
3 июля 2023 г. 18:43
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
4 июля 2023 г. 12:20
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
4 июля 2023 г. 22:43
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
5 июля 2023 г. 15:20
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
5 июля 2023 г. 17:39
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
5 июля 2023 г. 22:52
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
6 июля 2023 г. 11:49
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
6 июля 2023 г. 18:29
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
7 июля 2023 г. 08:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi