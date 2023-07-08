Министр энергетики Украины сообщил о повреждении половины инфраструктуры

С 10 октября 2022-го по 9 марта 2023-го в стране зафиксировали 271 удар по объектам критической инфраструктуры, половина всей энергосистемы Украины, включая генерацию и систему передачи, повреждена.

С 10 октября 2022-го по 9 марта 2023-го в стране зафиксировали 271 удар по объектам критической инфраструктуры, половина всей энергосистемы Украины, включая генерацию и систему передачи, повреждена.

Как передает Report , об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"К сожалению, есть объекты, которые уничтожены полностью и не подлежат восстановлению", - сказал глава Минэнерго.

Он добавил, что сейчас ведомство проводит самую масштабную ремонтную кампанию за всю историю страны. "Потому что масштаб разрушений огромный, и у нас есть задача максимально восстановиться к следующему отопительному сезону", - пояснил министр.

Всемирный банк оценил убытки энергетики Украины в $11 млрд. При этом Герман Галущенко указал, что эта цифра "ежедневно увеличивается". "Важно восстанавливать быстро генерирующие объекты и подстанции. Восстановление должно происходить по современным технологиям, чтобы обеспечить надежную генерацию электроэнергии с учетом военных рисков и защиты объектов инфраструктуры", - подытожил он.

Напомним, что Россия наносит удары по украинским объектам критической инфраструктуры с 10 октября 2022-го. В связи с этим Украина столкнулась с перебоями в энергоснабжении. Нанесенный электроэнергетике ущерб составляет порядка $6,5 млрд, а АЭС — около $770 млн.