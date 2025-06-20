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Министр энергетики: Турции необходимо 8 новых реакторов и 5 ГВт малых АЭС

Министр энергетики: Турции необходимо 8 новых реакторов и 5 ГВт малых АЭС Министр энергетики Турции: Стране необходимо 8 новых реакторов и 5 ГВт малых АЭС
В регионе
20 июня 2025 г. 13:50
Министр энергетики: Турции необходимо 8 новых реакторов и 5 ГВт малых АЭС

Энергосистеме Турции необходимо еще восемь реакторов большой мощности и 5 ГВт малых АЭС.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, выступая на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

"Помимо "Аккую", тех четырех реакторов, что мы строим вместе с "Росатомом" успешно, Турции нужны дополнительные восемь реакторов и Турции нужно дополнительно как минимум 5 гигаватт малых модульных реакторов", - сказал глава ведомства.

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