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    ​Министр энергетики Грузии предстанет завтра с докладом в парламенте

    Объединенное заседание намечено на 11 часов утра

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ 9 марта в парламенте Грузии заслушают главу минэнергетики страны Каху Каладзе. 

    Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ. 

    По информации, вместе с вице-премьером, министром энергетики Грузии Кахой Каладзе перед парламентариями предстанут его замы Мариам Валишвили и Илья Элошвили. Их заслушают на объединенном заседании комитета по экономике и экономической политике и комитета по внешним отношениям.

    Главной темой завтрашнего комитетского слушания будет существующее положение в энергетической сфере Грузии, в том числе вопросы, связанные с газоснабжением страны. 

    Объединенное заседание комитета по экономике и экономической политике и комитета по внешним отношениям намечено завтра на 11 часов утра. 

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