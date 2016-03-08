​Министр энергетики Грузии предстанет завтра с докладом в парламенте

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ 9 марта в парламенте Грузии заслушают главу минэнергетики страны Каху Каладзе.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

По информации, вместе с вице-премьером, министром энергетики Грузии Кахой Каладзе перед парламентариями предстанут его замы Мариам Валишвили и Илья Элошвили. Их заслушают на объединенном заседании комитета по экономике и экономической политике и комитета по внешним отношениям.

Главной темой завтрашнего комитетского слушания будет существующее положение в энергетической сфере Грузии, в том числе вопросы, связанные с газоснабжением страны.

Объединенное заседание комитета по экономике и экономической политике и комитета по внешним отношениям намечено завтра на 11 часов утра.