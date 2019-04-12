Министр экономики Грузии назвал основные приоритеты развития региона компактного проживания азербайджанцев

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия посетил регион компактного проживания азербайджанцев - Квемо-Картли.

Как сообщает грузинское бюро Report, министр встретился с 200 местными малыми и средними предпринимателями в Болниси.

Георгия Кобулия проинформировали о приоритетных направлениях по развитию региона Квемо-Картли: "Пищевая промышленность, сельское хозяйство и туризм являются тремя основными направлениями для экономического развития региона. По этим сферам имеется большой потенциал".

На встрече также участвовали замминистра экономики и устойчивого развития Екатерина Микабадзе, президент Торгово-промышленной палаты Нино Чиковани, губернатор региона Квемо-Картли Шота Рехвиашвили и другие официальные лица.