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Министр экономики Армении ушел в отставку

Министр экономики Армении ушел в отставку Министр экономики Армении Ваан Керобян подал в отставку.
В регионе
14 февраля 2024 г. 14:08
Министр экономики Армении ушел в отставку

Министр экономики Армении Ваан Керобян подал в отставку.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

О своем решении уйти после трех лет работы в этой должности он сообщил в соцсети.

"Получилось так, что я больше не буду служить вам на посту министра экономики... Когда 20 ноября 2020 года я принял должность министра, была вероятность, что я останусь там несколько дней и месяцев, так как вероятность смены власти была очень высокой. В этом время, из-за многих разногласий, я не раз хотел покинуть должность, но ставил ниже свое "я", чтобы достичь максимально возможного для страны", - заявил министр.

О причинах ухода он ничего не написал, но это может быть связано с недавним коррупционным скандалом, где замешаны, в том числе, чиновники Минэкономики.

Отметим, что в январе Следственный комитет (СК) Армении провел обыски в Минэкономики и квартирах ряда лиц, всего в 15 местах.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın iqtisadiyyat naziri istefa verib

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