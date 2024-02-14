Министр экономики Армении ушел в отставку

Министр экономики Армении Ваан Керобян подал в отставку.

Министр экономики Армении Ваан Керобян подал в отставку.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

О своем решении уйти после трех лет работы в этой должности он сообщил в соцсети.

"Получилось так, что я больше не буду служить вам на посту министра экономики... Когда 20 ноября 2020 года я принял должность министра, была вероятность, что я останусь там несколько дней и месяцев, так как вероятность смены власти была очень высокой. В этом время, из-за многих разногласий, я не раз хотел покинуть должность, но ставил ниже свое "я", чтобы достичь максимально возможного для страны", - заявил министр.

О причинах ухода он ничего не написал, но это может быть связано с недавним коррупционным скандалом, где замешаны, в том числе, чиновники Минэкономики.

Отметим, что в январе Следственный комитет (СК) Армении провел обыски в Минэкономики и квартирах ряда лиц, всего в 15 местах.