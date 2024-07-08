Министр экономики Армении и глава Минпрома РФ обсудили совместные проекты

Армения и Россия должны поддерживать инвестиции в науку и технологии.

Армения и Россия должны поддерживать инвестиции в науку и технологии.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян на встрече с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым, которая состоялась в рамках выставки инновационных технологий "Иннопром", проходящей в Екатеринбурге.

"Нам представился случай обсудить наши отношения и перспективы сотрудничества в экономике и промышленности. Россия - один из основных торговых партнеров Армении, на которую приходится значительная часть экспорта и импорта нашей страны. Мы видим, что цифровизация, инновационные технологии и устойчивое производство становятся основами развития промышленности будущего и стабильного экономического роста", - заявил министр.

Стороны обсудили новые возможности экспорта и импорта, совместные промышленные проекты, а также ряд вопросов фармацевтической отрасли.

Обсуждались и дальнейшие перспективы работы завода "Русал Арменал" (завод по прокату алюминиевой фольги, акционером которого является корпорация "Русал") и свободной экономической зоны "Альянс" (дочерняя компания российского холдинга АФК "Система").