​Министр экономического развития России: Экономика достигла дна

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил о том, что экономика России достигла "дна", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, итоги четвертого квартала 2015 года будут значительно лучше третьего квартала.

Несмотря на такой прогноз, МЭР констатирует, что спад ВВП России по итогам июля в годовом выражении ускорился до 4,6% с июньских 4,2%. Сезонно очищенная месячная динамика близка к нулю, отметил министр.

"Если очищенная от сезонности месяц к месяцу у нас около нуля, но в июне было около нуля — минус 0,1, а в июле — около нуля плюс 0,1. Это все очень хрупко, но видно, что мы где-то на дне лежим, или как назвать это движение", — пояснил.

По итогам первого полугодия 2015 года спад ВВП России составил 3,4%.