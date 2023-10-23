Министр дорог Ирана обсудит в Армении вопросы развития сотрудничества

Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базарпаш прибыл для переговоров в Армению.

Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базарпаш прибыл для переговоров в Армению.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба посольства Ирана в Армении.

Отмечается, что иранская делегация приехала в Ереван 23 октября. Иранская сторона проведет встречи с армянскими партнерами по вопросам развития сотрудничества в области инфраструктур.

Ранее посол Ирана в Армении Мехди Собхани и министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян на встрече отметили важность привлечения иранских строительных компаний к реализации соответствующих проектов в Армении. Обсуждалась возможность развития сотрудничества в горнорудной сфере и области дорожного строительства.