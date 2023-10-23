О нас

Министр дорог Ирана обсудит в Армении вопросы развития сотрудничества

Министр дорог Ирана обсудит в Армении вопросы развития сотрудничества Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базарпаш прибыл для переговоров в Армению.
В регионе
23 октября 2023 г. 10:58
Министр дорог Ирана обсудит в Армении вопросы развития сотрудничества

Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базарпаш прибыл для переговоров в Армению.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба посольства Ирана в Армении.

Отмечается, что иранская делегация приехала в Ереван 23 октября. Иранская сторона проведет встречи с армянскими партнерами по вопросам развития сотрудничества в области инфраструктур.

Ранее посол Ирана в Армении Мехди Собхани и министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян на встрече отметили важность привлечения иранских строительных компаний к реализации соответствующих проектов в Армении. Обсуждалась возможность развития сотрудничества в горнорудной сфере и области дорожного строительства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İranlı nazir Ermənistana gedib

Самое читаемое

Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
17 октября 2023 г. 14:02
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
18 октября 2023 г. 12:46
Новый законопроект ”Об авиации принят в первом чтении
Новый законопроект ”Об авиации" принят в первом чтении
20 октября 2023 г. 13:38
КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков
КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков
21 октября 2023 г. 13:00
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
21 октября 2023 г. 16:41
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, представленного в СБ ООН
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, представленного в СБ ООН
22 октября 2023 г. 07:14
Азербайджан возобновил импорт бензина АИ-95 из двух стран
Азербайджан возобновил импорт бензина АИ-95 из двух стран
16 октября 2023 г. 16:43
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления государственной независимости Азербайджана
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления государственной независимости Азербайджана
18 октября 2023 г. 00:07
США ввели санкции в отношении лиц и компаний, связанных с ХАМАС
США ввели санкции в отношении лиц и компаний, связанных с ХАМАС
18 октября 2023 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi