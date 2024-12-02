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Министр цифровой трансформации: Украина может впервые применить "рой дронов" в 2025 году

Министр цифровой трансформации: Украина может впервые применить "рой дронов" в 2025 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2025 году увеличат процент применения БПЛА с автономным наведением, и впервые используют "рой дронов" для атак.
В регионе
2 декабря 2024 г. 14:13
Министр цифровой трансформации: Украина может впервые применить рой дронов в 2025 году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2025 году увеличат процент применения БПЛА с автономным наведением, и впервые используют "рой дронов" для атак.

Как передает Report, об этом агентству Reuters заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных дронов с наведением. Мы можем увидеть первые реальные применения "роя дронов", хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны", - сказал он.

По его словам, ВСУ используют десятки систем искусственного интеллекта собственной разработки, которые позволяют БПЛА поражать цели без участия пилотов.

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