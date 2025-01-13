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Министр: Число посетивших Армению туристов в 2024 году сократилось на 7%

Министр: Число посетивших Армению туристов в 2024 году сократилось на 7% Число туристов, посетивших Армению в 2024 году, сократилось примерно на 7% в сравнении с 2023 годом.
В регионе
13 января 2025 г. 13:21
Министр: Число посетивших Армению туристов в 2024 году сократилось на 7%

Число туристов, посетивших Армению в 2024 году, сократилось примерно на 7% в сравнении с 2023 годом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян, подводя итоги минувшего года.

"В декабре 2024 года в Армению прибыло 134 тыс. визитеров, что примерно на 2 000-3 000 туристов меньше аналогичного периода за 2023 год. Всего в страну по итогам 2024 года прибыло 2 млн 215 тыс туристов, что меньше показателей 2023 года на 7%", - сказал он.

По его словам, в основном сокращение турпотока обусловлено уменьшением числа визитеров из России.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Ermənistana gələn turistlərin sayında azalma müşahidə olunub
Версия на английском языке Armenia experiences 7% decline in tourist arrivals in 2024

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