Министр: Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в сфере юстиции

Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в сфере юстиции.
Как сообщает Report, об этом министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил журналистам в ходе своего визита в Азербайджан.
Он сказал, что сегодня будут проведены обсуждения по ряду вопросов, касающихся справедливости наказания и юстиции, и подписан меморандум о взаимопонимании.
По словам министра, в рамках двухдневного визита в Азербайджан запланированы встречи с председателем Верховного суда Инамом Керимовым и генеральным прокурором Кямраном Алиевым.