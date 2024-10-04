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Министр: Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в сфере юстиции

Министр: Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в сфере юстиции
В регионе
4 октября 2024 г. 11:21
Министр: Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в сфере юстиции

Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в сфере юстиции.

Как сообщает Report, об этом министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил журналистам в ходе своего визита в Азербайджан.

Он сказал, что сегодня будут проведены обсуждения по ряду вопросов, касающихся справедливости наказания и юстиции, и подписан меморандум о взаимопонимании.

По словам министра, в рамках двухдневного визита в Азербайджан запланированы встречи с председателем Верховного суда Инамом Керимовым и генеральным прокурором Кямраном Алиевым.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan, Türkiye strengthen justice cooperation
Версия на азербайджанском языке Nazir: Azərbaycan və Türkiyənin ədliyyə sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etməkdədir

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