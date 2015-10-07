Министр: Армения постарается продлить срок эксплуатации Мецаморской АЭС как можно дольше

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Армения постарается продлить как можно дольше срок эксплуатации действующей Мецаморской АЭС. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам министр энергетики Армении Ерванд Захарян на совместном брифинге с главой российской госкорпорации "Росатом" Сергеем Кириенко.

"Исследования показали, что срок действия возможно продлить с 2016 до конца 2026 г. После этого пройдут новые исследования, будет изучен международный опыт. Тем более что практика продления жизни станций более чем на 10 лет уже есть. И если будет возможность снова пересмотреть сроки, мы обязательно пойдём на это и проведём исследования по новому продлению", - заявил министр.

Армянская атомная станция введена в эксплуатацию в 1976 году. В 1989 году она была законсервирована, а в начале 1995 года ее второй блок, мощностью в 407,5 МВт, был перезапущен. С учётом простоя, срок её эксплуатации был продлён с 2006 до 2016 г.

Решение продлить срок эксплуатации ещё на 10 лет, до 2026 года, правительство Армении приняло 13 сентября 2013 г.

Строительство нового энергоблока АЭС планируется начать в 2018 году и сдать в эксплуатацию ко времени закрытия действующего – в 2027 г.

Азербайджан неоднократно выражал озабоченность с связи с безопасностью действия Мецаморской АЭС.