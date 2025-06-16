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Министр: Армения испытывает сложности с экспортом и импортом товаров из-за ситуации на Ближнем Востоке

Министр: Армения испытывает сложности с экспортом и импортом товаров из-за ситуации на Ближнем Востоке Армения испытывает сложности с экспортом и импортом товаров из-за эскалации на Ближнем Востоке.
В регионе
16 июня 2025 г. 11:30
Министр: Армения испытывает сложности с экспортом и импортом товаров из-за ситуации на Ближнем Востоке

Армения испытывает сложности с экспортом и импортом товаров из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр экономики Армении Геворк Папоян.

"У нас есть сложности и с импортом, и с экспортом, причем как в Иран, и через его территорию. Это факторы, которые находятся практически вне нашего управления, но надеемся, что конфликт будет урегулирован, и мы сможем провозить грузы через Иран, как и раньше", - сказал министр.

По его словам, из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном часть армянских грузов застряла в порту Бандар-Аббас и на дорогах в Иране.

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Версия на английском языке Minister: Armenia facing export and import challenges due to escalation in Middle East

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