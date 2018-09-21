Министр: 95% сезонных и 75% долгосрочных трудовых мигрантов из Армении выезжают в Россию

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ 95% сезонных рабочих и 75% долгосрочных трудовых мигрантов из Армении выезжают на работу в Россию. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в послании к участникам 6-го заседания Консультативного комитета по миграционной политике министра территориального управления и развития Армении Сурена Папикяна.

По словам министра, Армения является донором рабочей силы, и миграционные потоки, в основном, направлены в Россию.

"Согласно исследованиям, 95% сезонных и 75% долгосрочных трудовых мигрантов из Армении выезжают в Россию. После вступления в ЕАЭС для нас открылись новые перспективы в плане углубления интеграционных процессов", - говорится в послании.