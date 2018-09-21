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    Министр: 95% сезонных и 75% долгосрочных трудовых мигрантов из Армении выезжают в Россию

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/  95% сезонных рабочих и 75% долгосрочных трудовых мигрантов из Армении выезжают на работу в Россию. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится  в послании к участникам 6-го заседания Консультативного комитета по миграционной политике министра территориального управления и развития Армении Сурена Папикяна.

    По словам министра, Армения является донором рабочей силы, и миграционные потоки, в основном, направлены в Россию.

    "Согласно исследованиям, 95% сезонных и 75% долгосрочных трудовых мигрантов из Армении выезжают в Россию. После вступления в ЕАЭС для нас открылись новые перспективы в плане углубления интеграционных процессов", - говорится в послании.

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