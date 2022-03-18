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Министерство: Воздушное пространство Грузии закрыто для российских военных самолетов

Министерство: Воздушное пространство Грузии закрыто для российских военных самолетов "Воздушное пространство Грузии не пересекал самолет ВВС России".
В регионе
18 марта 2022 г. 20:44
Министерство: Воздушное пространство Грузии закрыто для российских военных самолетов

"Воздушное пространство Грузии не пересекал самолет ВВС России".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

"Воздушным пространством Грузии воспользовался самолет МЧС России Ил-76 с регистрационным номером RA76429. Этот рейс был обычным гражданским рейсом, который не требует каких-либо дополнительных разрешений от Грузии", - говорится в заявлении министерства.

В министерстве также заявили, что воздушное пространство Грузии закрыто для российских военных самолетов с 2008 года.

Госструктура обвинила телеканал “Мтавари архи” в распространении дезинформации.

Отметим, что сегодня указанный телеканал распространил информацию, в котором говорится, что российский военный самолет летел из Москвы в Ереван, используя воздушное пространство Грузии.

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Версия на английском языке Ministry: Georgian airspace closed to Russian military aircraft
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: “Gürcüstanın hava məkanı Rusiya hərbi təyyarələri üçün bağlıdır”

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