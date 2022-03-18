Министерство: Воздушное пространство Грузии закрыто для российских военных самолетов

"Воздушное пространство Грузии не пересекал самолет ВВС России".
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.
"Воздушным пространством Грузии воспользовался самолет МЧС России Ил-76 с регистрационным номером RA76429. Этот рейс был обычным гражданским рейсом, который не требует каких-либо дополнительных разрешений от Грузии", - говорится в заявлении министерства.
В министерстве также заявили, что воздушное пространство Грузии закрыто для российских военных самолетов с 2008 года.
Госструктура обвинила телеканал “Мтавари архи” в распространении дезинформации.
Отметим, что сегодня указанный телеканал распространил информацию, в котором говорится, что российский военный самолет летел из Москвы в Ереван, используя воздушное пространство Грузии.