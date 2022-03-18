Министерство: Воздушное пространство Грузии закрыто для российских военных самолетов

"Воздушное пространство Грузии не пересекал самолет ВВС России".

"Воздушное пространство Грузии не пересекал самолет ВВС России".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

"Воздушным пространством Грузии воспользовался самолет МЧС России Ил-76 с регистрационным номером RA76429. Этот рейс был обычным гражданским рейсом, который не требует каких-либо дополнительных разрешений от Грузии", - говорится в заявлении министерства.

В министерстве также заявили, что воздушное пространство Грузии закрыто для российских военных самолетов с 2008 года.

Госструктура обвинила телеканал “Мтавари архи” в распространении дезинформации.

Отметим, что сегодня указанный телеканал распространил информацию, в котором говорится, что российский военный самолет летел из Москвы в Ереван, используя воздушное пространство Грузии.