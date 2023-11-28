Министерство обороны Ирана подтвердило приобретение боевой авиационной техники из России

Заместитель министра обороны Ирана генерал Махди Фарахи подтвердил приобретение исламской республикой российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр заявил в интервью информационному агентству Tasnim.
"Я могу подтвердить факт поставок учебных самолетов Як-130, истребителей Су-35 и вертолетов Ми-28. Этот процесс продолжается", - сказал он.
Сумму сделки, а также сроки поставок представитель ведомства не назвал.
По информации агентства, приобретенная у России военная техника уже находится в Иране и поставлена на вооружение. Военно-воздушные силы исламской республики получили первые самолеты Як-130 в сентябре, отмечает Tasnim.