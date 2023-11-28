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Министерство обороны Ирана подтвердило приобретение боевой авиационной техники из России

Министерство обороны Ирана подтвердило приобретение боевой авиационной техники из России Заместитель министра обороны Ирана генерал Махди Фарахи подтвердил приобретение исламской республикой российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.
В регионе
28 ноября 2023 г. 17:40
Министерство обороны Ирана подтвердило приобретение боевой авиационной техники из России

Заместитель министра обороны Ирана генерал Махди Фарахи подтвердил приобретение исламской республикой российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр заявил в интервью информационному агентству Tasnim.

"Я могу подтвердить факт поставок учебных самолетов Як-130, истребителей Су-35 и вертолетов Ми-28. Этот процесс продолжается", - сказал он.

Сумму сделки, а также сроки поставок представитель ведомства не назвал.

По информации агентства, приобретенная у России военная техника уже находится в Иране и поставлена на вооружение. Военно-воздушные силы исламской республики получили первые самолеты Як-130 в сентябре, отмечает Tasnim.

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Версия на азербайджанском языке İran MN Rusiyadan aviasiya texnikaları aldığını təsdiqləyib
Версия на английском языке Iran confirms acquisition of Russian Mi-28, Su-35, Yak-130 aircraft

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