Министерство обороны Ирана подтвердило приобретение боевой авиационной техники из России

Заместитель министра обороны Ирана генерал Махди Фарахи подтвердил приобретение исламской республикой российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.

Заместитель министра обороны Ирана генерал Махди Фарахи подтвердил приобретение исламской республикой российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр заявил в интервью информационному агентству Tasnim.

"Я могу подтвердить факт поставок учебных самолетов Як-130, истребителей Су-35 и вертолетов Ми-28. Этот процесс продолжается", - сказал он.

Сумму сделки, а также сроки поставок представитель ведомства не назвал.

По информации агентства, приобретенная у России военная техника уже находится в Иране и поставлена на вооружение. Военно-воздушные силы исламской республики получили первые самолеты Як-130 в сентябре, отмечает Tasnim.