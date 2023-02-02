Министерство обороны Грузии объявило набор на контрактную военную службу

Министерство обороны Грузии приглашает граждан в возрасте от 18 до 35 лет на контрактную военную службу.

Министерство обороны Грузии приглашает граждан в возрасте от 18 до 35 лет на контрактную военную службу.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все желающие должны пройти регистрацию, медицинскую проверку и начальный двухмесячный курс боевой подготовки (BCT). Во время обучения курсанты будут ежемесячно получать по 500 лари (190 долларов), также они будут обеспечены питанием, военной формой, размещением, медобслуживанием высокого уровня, социальными и правовыми гарантиями.

Минобороны также приглашает на четырехлетнюю контрактную службу граждан Грузии с 18 до 45 лет на разные специальности – водителей (в том числе спецтехники), специалистов логистики, связи, представителей медицинской сферы, авиации, воздушной обороны, инженерии и химии. Эти люди пройдут короткий курс начальной боевой подготовки и продолжат военную карьеру в подразделениях по специальностям.

Начальная зарплата рядового составляет 1 530 лари (580 долларов). Зарплата увеличивается с учетом звания, должности и военного стажа.

После завершения первого контракта минобороны выдает одноразовую надбавку в размере 5 тыс. лари (1,9 тыс. долларов), а после завершения последующих контрактов в случае двухлетнего контракта – 3 тыс. лари (1,1 тыс. долларов), четырехлетнего – 8 тыс. лари (3 тыс. долларов).

Военнослужащие-контрактники будут пользоваться льготами и привилегиями как в государственном, так и бизнес-секторе. Минобороны предлагает им и членам их семей софинансирование учебы в авторизированных высших учебных заведениях Грузии. В случае высокой академической успеваемости в вузах будет назначена стипендия министра – 750 лари (285 долларов) в каждом семестре.