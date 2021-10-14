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В минобороны Армении присвоили медоборудование для лечения солдат на 15 млн долларов

В минобороны Армении присвоили медоборудование для лечения солдат на 15 млн долларов В министерстве обороны Армении за два года присвоили по меньшей мере около 15 млн. долларов США, распродавая медицинское оборудование, предназначенное для лечения военнослужащих.
В регионе
14 октября 2021 г. 16:41
В минобороны Армении присвоили медоборудование для лечения солдат на 15 млн долларов

В министерстве обороны Армении за два года присвоили по меньшей мере около 15 млн. долларов США, распродавая медицинское оборудование, предназначенное для лечения военнослужащих.

Как передает Report, об этом проживающий в Калифорнии Михаил Сариян написал на своей странице в Facebook.

М. Сариян опубликовал в соцсети гневный пост, в котором рассказал, что за два года отправил министерствам здравоохранения и обороны Армении медицинское оборудование и медицинские расходные материалы на сумму в 15 миллионов долларов США.

"Сейчас я слышу, что министр обороны продал и прикарманил несколько миллионов из этого ценного оборудования, который я безвозмездно передал Армении! Медицинские барокамеры, которые вы видите ниже, предназначались за для солдат с тяжелыми ожогами!", - написал М. Сариян.

По его словам, оборудование продали за пределы страны: "В Армении его нет, они продали по 700 тысяч долларов США за штуку и прикарманили деньги! Позор и нереально, как кто-то мог так предать свою собственную страну и свой народ!"

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanda hərbçilərin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan tibbi avadanlıq satılıb
Версия на английском языке Armenian Defense Ministry pockets $15 million in medical equipment intended for soldiers

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