Министерство нефти: Тегеранский НПЗ не подвергался израильской атаке

Тегеранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) не подвергался прямому удару Израиля, предприятие работает в штатном режиме.

Тегеранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) не подвергался прямому удару Израиля, предприятие работает в штатном режиме.

Как передает Report со ссылкой на иранский телеканал SNN, об этом сообщило Министерство нефти Ирана.

"Операционная деятельность Тегеранского НПЗ продолжается без перебоев и в полном соответствии с графиком. Производство, снабжение и распределение топлива не нарушены", - говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что информация о пожаре на НПЗ не соответствует действительности, возгорание произошло в топливном резервуаре, расположенном за пределами территории предприятия.