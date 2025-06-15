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Министерство нефти: Тегеранский НПЗ не подвергался израильской атаке

Министерство нефти: Тегеранский НПЗ не подвергался израильской атаке Тегеранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) не подвергался прямому удару Израиля, предприятие работает в штатном режиме.
В регионе
15 июня 2025 г. 10:15
Министерство нефти: Тегеранский НПЗ не подвергался израильской атаке

Тегеранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) не подвергался прямому удару Израиля, предприятие работает в штатном режиме.

Как передает Report со ссылкой на иранский телеканал SNN, об этом сообщило Министерство нефти Ирана.

"Операционная деятельность Тегеранского НПЗ продолжается без перебоев и в полном соответствии с графиком. Производство, снабжение и распределение топлива не нарушены", - говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что информация о пожаре на НПЗ не соответствует действительности, возгорание произошло в топливном резервуаре, расположенном за пределами территории предприятия.

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Версия на английском языке Oil ministry: Tehran refinery not hit by Israeli strike

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