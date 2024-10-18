Министерство культуры и спорта Грузии разделят на два ведомства

Министерство культуры и спорта Грузии после выборов в парламент 26 октября будет разделено на два ведомства.
Как сообщает местное бюро
"Сразу после выборов мы инициируем законодательные изменения, согласно которым Министерство будет разделено, Министерство культуры будет сформировано как отдельный институт, и будет сформировано отдельно Министерство спорта", – сказал он.
Глава правительства добавил, что Министерство спорта в будущем возглавит Шалва Гоголадзе.
Отметим, что 18 октября Кобахидзе назначил Тинатин Рухадзе на пост министра культуры и спорта.