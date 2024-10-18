Министерство культуры и спорта Грузии разделят на два ведомства

Министерство культуры и спорта Грузии после выборов в парламент 26 октября будет разделено на два ведомства.

Министерство культуры и спорта Грузии после выборов в парламент 26 октября будет разделено на два ведомства.

Как сообщает местное бюро Report , об этом заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

"Сразу после выборов мы инициируем законодательные изменения, согласно которым Министерство будет разделено, Министерство культуры будет сформировано как отдельный институт, и будет сформировано отдельно Министерство спорта", – сказал он.

Глава правительства добавил, что Министерство спорта в будущем возглавит Шалва Гоголадзе.

Отметим, что 18 октября Кобахидзе назначил Тинатин Рухадзе на пост министра культуры и спорта.