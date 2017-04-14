Министерство финансов США включило в санкционный список брата иранского генерала

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Министерство финансов США включило в санкционный список высокопоставленного представителя Иранской государственной организации тюрем Сохраба Сулеймани в связи с нарушением им прав человека, сообщает Report cо ссылкой на Anadolu.

Представитель Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Сохраб Сулеймани является братом командующего бригадой "эль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Касыма Сулеймани.

По его словам, Иранская организация тюрем "виновна или причастна к нарушениям прав политзаключенных в подведомственной тюрьме Эвин". Что касается Сулеймани, то он, по данным Минфина США, возглавлял организацию в то время, когда в одной из подведомственных ей тюрем было совершено насилие в отношении политзаключенных.

Представитель Белого дома призвал Тегеран незамедлительно освободить из тюрем всех иностранцев.