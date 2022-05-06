Минфин Украины ведет переговоры о получении $11 млрд международной помощи

Украина ведет переговоры о получении 11 млрд долларов США международной помощи.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко.
"Наше государство ведет переговоры о международной помощи на 11 млрд долларов США. Из них уже получили 5 млрд", - приводит слова Сергея Марченко Украинский медиа-центр.
"Доходы бюджета сейчас покрывают только 54% наших расходов, это без учета расходов на военные нужды. Поэтому основная балансировка происходит за счет международной помощи, международных заимствований. Это то, на что тратим 90% нашего времени", - заявил глава украинского минфина.
По его словам, ключевыми партнерами для Украины остаются США, Канада, Великобритания и Европейский союз.