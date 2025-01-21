Минфин Украины: Рассчитываем получить в 2025 году от ЕС €30,6 млрд

Украина рассчитывает в этом году привлечь €30,6 млрд бюджетной поддержки от Евросоюза.

Украина рассчитывает в этом году привлечь €30,6 млрд бюджетной поддержки от Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Минфина страны со слов главы ведомства Сергея Марченко.

"ЕС - крупнейший донор прямой бюджетной помощи с февраля 2022 года. €45 млрд было привлечено за этот период из стран ЕС на финансирование приоритетных расходов бюджета (еще €5 млрд поступило Украине из других стран Европы). В 2024 году бюджетная помощь ЕС составила более 40% всех внешних поступлений - €16,1 млрд. Эта помощь включает €3 млрд в виде грантов. Остальная сумма состоит из льготных кредитов", - отметил он в ходе выступления в заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС в Брюсселе.