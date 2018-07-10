Минфин США ввёл санкции против иранской туркомпании

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Министерство финансов США ввело 9 июля санкции против туристической фирмы Mahan Travel генерального торгового представителя иранской авиакомпании Mahan Air. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства, передает Report.

В документе также указано, что интернет-адрес Mahan Air уже находится под американскими санкциями. По мнению ведомства, компания имеет непосредственное отношение к распространению терроризма на Ближнем Востоке. Военные группировки якобы пользуются услугами Mahan Air для транспортировки оружия и боевиков.

Напомним, в мае под ограничительные меры США попали две иранские авиакомпании Blue Airways и Dena Airways, а также ряд турецких авиаперевозчиков.