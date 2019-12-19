Минфин США ввел санкции против двух иранских судей

Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух иранских судей из Революционного суда Тегерана Мохаммада Могисе и Абольгасема Салавати.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении Управления по контролю за иностранными активами финансового ведомства.

Министерство приняло решение включить судей в свой черный список в связи с тем, что они, по мнению Вашингтона, "на протяжении многих лет" нарушают права человека в своей стране, "приговаривают к длительным срокам тюремного заключения, ударами плетью и даже смертной казни журналистов, юристов, активистов... за то, что те осуществляют свои права на свободу слова и собраний".