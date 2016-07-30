Баку. 30 Июля. REPORT.AZ/ Минфин США разрешил реэкспорт гражданских самолетов в Иран, ограничив их время пребывания в этой стране 72 часами и запретив наносить маркировку иранских перевозчиков.

Как передает Report, об этом свидетельствует опубликованное в пятницу сообщение ведомства.

Документ "разрешает реэкспорт определенного гражданского самолета в Иран для временного пребывания и соответствующих транзакций".

Речь идет об "американском гражданском самолете с неподвижным крылом или лайнере другой страны, в котором 10% стоимости принадлежит США", реэкспорт разрешено осуществлять негражданам США.

Решением минфина Ирану передается право нанимать на работу и увольнять экипаж поставляемых из США самолетов, принимать решение о маршрутах полетов и осуществлять незначительное техническое обслуживание лайнеров в случае необходимого ремонта, при этом он должен проводиться за пределами Ирана без участия иранских граждан.

Иран также не сможет быть местом регистрации самолетов, они не будут маркироваться символикой иранских авиакомпаний и принимать нумерацию рейсов иранских перевозчиков.

Пребывание самолетов на территории Ирана будет ограничено 72 часами.

Документ запрещает передачу ирану винтокрылых самолетов и беспилотных аппаратов и технологий.

В июне стало известно, что Иран достиг предварительной договоренности с концерном Boeing о приобретении 80 пассажирских самолетов. По информации источников, сделка требует одобрения американских властей и предполагает как прямую покупку, так и лизинг самолетов. Предполагаемая сделка встретила жесткую критику республиканцев в США.