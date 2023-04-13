Минфин США предостерег Армению в связи с антироссийскими санкциями

В Министерстве финансов США предостерегли армянскую сторону в связи с санкциями, введенными против РФ.
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Американский чиновник "заострил внимание на глобальных усилиях Соединенных Штатов по предотвращению обхода санкций США и мер экспортного контроля в отношении России", говорится в заявлении.
Напомним, что ранее США ввели экспортные ограничения против компаний из Армении.
Ограничения были мотивированы "попытками закупить продукцию американского происхождения для поддержки российских вооруженных сил и/или ВПК в обход мер экспортного контроля".