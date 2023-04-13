Минфин США предостерег Армению в связи с антироссийскими санкциями

В Министерстве финансов США предостерегли армянскую сторону в связи с санкциями, введенными против РФ.

В Министерстве финансов США предостерегли армянскую сторону в связи с санкциями, введенными против РФ.

Как передает Report со ссылкой на заявление ведомства, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном обратил внимание на меры, предпринимаемые Вашингтоном с целью пресечения обхода антироссийских санкций.

Американский чиновник "заострил внимание на глобальных усилиях Соединенных Штатов по предотвращению обхода санкций США и мер экспортного контроля в отношении России", говорится в заявлении.

Напомним, что ранее США ввели экспортные ограничения против компаний из Армении.

Ограничения были мотивированы "попытками закупить продукцию американского происхождения для поддержки российских вооруженных сил и/или ВПК в обход мер экспортного контроля".