​Минфин США: Ирану вернут лишь 50 млрд долларов США

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Иран получит доступ к 50 млрд долларов США, лежащих на его замороженных ранее счетах, только после выполнения ключевых пунктов соглашения по его ядерной программе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил исполняющий обязанности заместителя главы минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Адам Зубин.

"Иран не получит 150 млрд долларов США в качестве "бонуса" в рамках данных договоренностей. Он не получит ничего, пока не выполнит свои ключевые обязательства, после чего ему вновь будет дан доступ к своим собственным 50 млрд долларов США, находящимся сейчас на арестованных счетах за пределами Ирана", - отметил Зубин.

Он также утверждает, что сейчас Исламская Республика имеет гигантский долг и сталкивается с серьезными проблемами, для решения которых требуется сумма "буквально в 10 раз больше" вышеназванной.