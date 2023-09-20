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Минфин России возобновил ограничения из-за COVID-19

Минфин России возобновил ограничения из-за COVID-19 Минфин России возобновил ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
В регионе
20 сентября 2023 г. 09:38
Минфин России возобновил ограничения из-за COVID-19

Минфин России возобновил ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте министерства.

В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Министерства финансов Российской Федерации с 19 сентября 2023 года возобновляется действие ранее вводившихся ограничений, предусматривающих: обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинская маска, респиратор); социальное дистанцирование; нахождение в лифте не более двух-трех человек одновременно; ограничение личных контактов между работниками, представителями органов власти и организаций; сокращение количества посетителей, допускаемых на территорию Министерства финансов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Гражданам при посещении Минфина России рекомендуется исполнять указанные ограничения.

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Версия на английском языке Russian Ministry of Finance resumes restrictions due to COVID-19 surge

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