 Наверх

Минфин России: госслужащих начнут сокращать с 2020 года

​Минфин России: госслужащих начнут сокращать с 2020 года

Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

«Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих», — цитирует РИА Новости первого замминистра финансов России Татьяну Нестеренко.

Замминистра отметила, что без проведения сокращения невозможно достичь конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе.

«Мы предлагаем с 2020 года сократить численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 10%», — добавила она.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!