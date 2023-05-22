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Минфин Грузии: Восстановление дипотношений с РФ не стоит на повестке дня

Минфин Грузии: Восстановление дипотношений с РФ не стоит на повестке дня Восстановление дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси не стоит на повестке дня.
В регионе
22 мая 2023 г. 16:59
Минфин Грузии: Восстановление дипотношений с РФ не стоит на повестке дня

Восстановление дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси не стоит на повестке дня.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на брифинге.

По его словам, пока не решен вопрос с Абхазией и Южной Осетией, которые Тбилиси считает своей территорией, "обсуждение этого вопроса не сможет встать на повестку дня". "Соответственно, этот вопрос нерелевантен исходя из сегодняшней данности", - сказал Хуцишвили.

Министр также отметил, что аналогично не стоит на повестке дня создание дополнительных транспортных коридоров между Грузией и Россией, в том числе через территорию Абхазии.

Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин соответствующим указом отменил визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года, а также разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию. После этого стало известно, что авиакомпании двух стран определили график полетов.

Сразу после этого официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о том, что Евросоюз (ЕС) сожалеет, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с Россией, это вызывает опасения за европейский путь Грузии.

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Версия на английском языке Georgian Finance Ministry: Restoration of diplomatic relations with Russia not on agenda

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