Минфин Грузии: Восстановление дипотношений с РФ не стоит на повестке дня

Восстановление дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси не стоит на повестке дня.

Восстановление дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси не стоит на повестке дня.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на брифинге.

По его словам, пока не решен вопрос с Абхазией и Южной Осетией, которые Тбилиси считает своей территорией, "обсуждение этого вопроса не сможет встать на повестку дня". "Соответственно, этот вопрос нерелевантен исходя из сегодняшней данности", - сказал Хуцишвили.

Министр также отметил, что аналогично не стоит на повестке дня создание дополнительных транспортных коридоров между Грузией и Россией, в том числе через территорию Абхазии.

Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин соответствующим указом отменил визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года, а также разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию. После этого стало известно, что авиакомпании двух стран определили график полетов.

Сразу после этого официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о том, что Евросоюз (ЕС) сожалеет, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с Россией, это вызывает опасения за европейский путь Грузии.