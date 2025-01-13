Минфин Армении: Выход из ЕАЭС чреват большими рисками

Армения оценивает риски возможного выхода страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Армения оценивает риски возможного выхода страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр финансов Армении Ваге Ованнисян.

"У нас есть различные подсчеты, оцениваем все риски, в том числе по этому вопросу. Есть множество рисков", - сказал министр.

По его словам, Минфин обсуждает различные сценарии.

"Это наша работа. Выход из ЕАЭС, если он произойдет сегодня, будет иметь риски", - отметил глава ведомства.

Отметим, что ранее сегодня министр экономики Армении Геворк Папоян заявил о том, что правительство не рассматривает вопрос о выходе из ЕАЭС.