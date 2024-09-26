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Минфин Армении: Инфляция в стране в 2025 году ожидается на уровне 3,5%

Минфин Армении: Инфляция в стране в 2025 году ожидается на уровне 3,5% В Армении средняя инфляция в 2025 году ожидается на уровне 3,5%.
В регионе
26 сентября 2024 г. 12:23
Минфин Армении: Инфляция в стране в 2025 году ожидается на уровне 3,5%

В Армении средняя инфляция в 2025 году ожидается на уровне 3,5%.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр финансов Ваге Ованнисян, представляя на заседании Кабмина ключевые макроэкономические показатели проекта госбюджета.

По его словам, рост экономики в следующем году составит 5,6%. Ожидаемый объем ВВП составляет 11,5 трлн драмов (около 28,5 млрд долларов). Доходы бюджета прогнозируются в 2,87 трлн драмов (около 7,4 млрд долларов), из них налоговые доходы - 2 трлн 760 млрд (7,1 млрд долларов). Расходы бюджета запланированы на уровне 3,4 трлн (7,8 млрд долларов).

Соотношение налогов к ВВП, по сравнению с ожидаемым показателем на 2024 год, намечено увеличить на 0,7% и довести до целевого показателя в 25%.

Слушания по проекту госбюджета на 2025 год должны начаться в парламенте Армении в ближайшие недели.

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