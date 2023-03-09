В результате ракетных ударов во Львове погибли 4 человека

Во Львовской области Украины ракета упала в жилой зоне, погибли 4 человека.

Во Львовской области Украины ракета упала в жилой зоне, погибли 4 человека.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Областной военной администрации Максим Козицкий.



По его словам, сейчас идет разбор завалов, под ними еще могут оставаться люди.



В результате удара начался пожар, уничтоживший 3 жилых дома, 3 автомобиля, гараж и несколько хозяйственных сооружений. Огонь уже потушили.

10.18

Объекты энергетической инфраструктуры оказались под ударом в семи областях Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил в соцсетях министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях", - отметил он.

В четверг, 9 марта, стало известно, что в ряде указанных областей жители услышали серию взрывов. Другие подробности по ситуации в 7 областях Украины, попавших под удары, пока не приводятся.