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В результате ракетных ударов во Львове погибли 4 человека

В результате ракетных ударов во Львове погибли 4 человека Во Львовской области Украины ракета упала в жилой зоне, погибли 4 человека.
В регионе
9 марта 2023 г. 10:44
В результате ракетных ударов во Львове погибли 4 человека

Во Львовской области Украины ракета упала в жилой зоне, погибли 4 человека.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, сейчас идет разбор завалов, под ними еще могут оставаться люди.

В результате удара начался пожар, уничтоживший 3 жилых дома, 3 автомобиля, гараж и несколько хозяйственных сооружений. Огонь уже потушили.

10.18

Объекты энергетической инфраструктуры оказались под ударом в семи областях Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил в соцсетях министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях", - отметил он.

В четверг, 9 марта, стало известно, что в ряде указанных областей жители услышали серию взрывов. Другие подробности по ситуации в 7 областях Украины, попавших под удары, пока не приводятся.

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