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Минэнерго Турции: Стабильность в Сирии позволит поставлять газ в Европу

Минэнерго Турции: Стабильность в Сирии позволит поставлять газ в Европу Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил о возможности поставок природного газа из Катара в Европу через сирийскую и турецкую территории при условии обеспечения стабильности в Сирии.
В регионе
4 января 2025 г. 19:30
Минэнерго Турции: Стабильность в Сирии позволит поставлять газ в Европу

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил о возможности поставок природного газа из Катара в Европу через сирийскую и турецкую территории при условии обеспечения стабильности в Сирии.

Как передает Report, его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

"Катарский газ может поставляться в Европу через территорию Турции на основе своп-соглашений с использованием имеющейся у нее трубопроводной инфраструктуры. Для такого трубопровода необходима безопасная система транспортировки, а для этого нужна стабильная Сирия и стабильный регион. Все это требует определенного времени", - сказал Байрактар, комментируя возможность реализации проекта строительства газопровода из Катара в Турцию через Сирию.

В связи с прекращением с 1 января транзита российского газа в Европу через территорию Украины он отметил, что Турция готова ежегодно поставлять в Европу до 10 млрд куб. м природного газа по Трансбалканскому газопроводу, если европейские страны проявят соответствующую политическую волю.

Напомним, что возможность строительства газопровода Катар - Турция через Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию обсуждалась с 2009 года. Однако реализация проекта, как заявляли в Анкаре, была отложена из-за противодействия прежних властей Сирии. С приходом новых властей в Дамаске данный вопрос снова стал актуальным.

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