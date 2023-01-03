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Минэнерго Турции не будет ограничивать сделки на создаваемом в Стамбуле газовом хабе

Минэнерго Турции не будет ограничивать сделки на создаваемом в Стамбуле газовом хабе Турция не собирается вводить какие-либо ограничения или контроль над сделками на создаваемом ею в Стамбуле газовом хабе.
В регионе
3 января 2023 г. 00:18
Минэнерго Турции не будет ограничивать сделки на создаваемом в Стамбуле газовом хабе

Турция не собирается вводить какие-либо ограничения или контроль над сделками на создаваемом ею в Стамбуле газовом хабе.

Как передает Report, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез в эфире телеканала TVnet.

"Благодаря этой платформе (хабу) мы создаем рыночные механизмы для реализации природного газа. Мы не собираемся вмешиваться в отношения между продавцом и покупателем, вводить какие-либо ограничения", - сказал министр, комментируя вопрос о том, как будет работать газовый хаб в условиях антироссийских энергетических санкций.

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