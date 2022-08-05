Минэкономразвития: В России осенью ожидается рост безработицы

Минэкономразвития России ожидает осенью роста безработицы относительно текущих показателей в 3,9%.

Минэкономразвития России ожидает осенью роста безработицы относительно текущих показателей в 3,9%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МЭР РФ Максим Решетников на совещании по поддержке экономики, которое проходит в пятницу в Екатеринбурге.

По его словам, при этом ситуация на российском рынке труда является контролируемой.

"У нас действительно второй месяц подряд по стране безработица держится на рекордно низких значениях - 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что есть рост неполной занятости - такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений. В то же время ситуацию драматизировать не стоит, ситуация контролируемая", - сказал Решетников.

Он подчеркнул, что российские предприятия стараются максимально поддерживать трудовые коллективы и ищут режимы работы, которые позволят сохранить занятость в полном объеме. "Плюс, достаточно большой объем средств выделен на поддержку предприятий, и многие механизмы модифицированы, чтобы сейчас поддержать рабочие места", - добавил министр.