Минэкономики: Порядка 30 мероприятий включено в повестку форума ЕАЭС в Ереване

Порядка 30 мероприятий включено в повестку III Евразийского экономического форума в Ереване.

Порядка 30 мероприятий включено в повестку III Евразийского экономического форума в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает министерство экономики Армении.

Форум "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты" состоится с 30 сентября по 1 октября. Ключевой темой всех мероприятий станут вопросы интеграционных процессов в ЕАЭС.

"Проведение форума направлено на дальнейшее развитие экономического сотрудничества, стимулирование экспортного потенциала, формирование кооперационных связей, реализации инвестиционного и инновационного потенциала с крупного, среднего и малого бизнеса стран-участниц и третьих стран", – говорится в сообщении.