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Минэкономики: Порядка 30 мероприятий включено в повестку форума ЕАЭС в Ереване

Минэкономики: Порядка 30 мероприятий включено в повестку форума ЕАЭС в Ереване Порядка 30 мероприятий включено в повестку III Евразийского экономического форума в Ереване.
В регионе
12 сентября 2024 г. 14:43
Минэкономики: Порядка 30 мероприятий включено в повестку форума ЕАЭС в Ереване

Порядка 30 мероприятий включено в повестку III Евразийского экономического форума в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает министерство экономики Армении.

Форум "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты" состоится с 30 сентября по 1 октября. Ключевой темой всех мероприятий станут вопросы интеграционных процессов в ЕАЭС.

"Проведение форума направлено на дальнейшее развитие экономического сотрудничества, стимулирование экспортного потенциала, формирование кооперационных связей, реализации инвестиционного и инновационного потенциала с крупного, среднего и малого бизнеса стран-участниц и третьих стран", – говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda keçiriləcək Aİİ forumunun gündəliyinə 30-a yaxın tədbir daxil edilib

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