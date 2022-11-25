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Минэкономики Грузии заявило, что доход страны от туризма в 2022 году превысит $3 млрд

Минэкономики Грузии заявило, что доход страны от туризма в 2022 году превысит $3 млрд Доход, полученный Грузией в туристическом секторе, к концу 2022 года превысит 3 млрд долларов США.
В регионе
25 ноября 2022 г. 08:44
Минэкономики Грузии заявило, что доход страны от туризма в 2022 году превысит $3 млрд

Доход, полученный Грузией в туристическом секторе, к концу 2022 года превысит 3 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили.

"В 2022 году доходы в туристическом секторе превысят $3 млрд. Этот показатель напрямую влияет на создание новых рабочих мест и улучшение благосостояния местных жителей", - приводит слова Квривишвили пресс-служба Минэкономики.

Как отметила замминистра на заседании исполкома Всемирной организации туризма ООН (ЮНВТО), основание ожидать подобный доход дает тот факт, что Грузия сумела на 100% восстановить допандемийные показатели прибыли в сфере туризма.

По сообщению пресс-службы, 117-е заседание исполкома ЮНВТО проходит в Марокко, на нем обсуждаются актуальные вопросы в сфере туризма и путешествий.

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